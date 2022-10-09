بدء برنامج المشاركة السياسية وبناء الجمهورية الجديدة بـ«شباب القليوبية»

افتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، برنامج المشاركه السياسية وبناء الجمهورية الجديدة، والذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم، وذلك حتى 12 أكتوبر الجاري.

الارتقاء بمستوى العاملين بـ«شباب القليوبية»

ووجه «الصبروط» الشكر لإدارة البرلمان والتعليم المدني، لما تعده من برامج للعاملين بشكل دوري للارتقاء بمستوى عال من المعرفة، ولأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية طبقا لسياسة وزاره الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن فهم الحياة السياسية يساهم في بناء الجمهورية الجديدة من الناحية التنفيذية على مستوى التطوير، ومن ناحية اجتماعيه تتمثل في مستوى الوعي والعلم والمعرفة وبناء المهارات الأساسية المتطوره والحديثة.

فلسفة المشاركة السياسية بمراكز الشباب

حاضر البرنامج اليوم الدكتور تامر الشحات أستاذ علم النفس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وتناول الحديث عن فلسفة المشاركة السياسية، وتشكيل رأي عام مستنير، مشيرا إلى أن مراكز الشباب هي منابر للتنشئة السياسية، وأن المشاركة السياسية مهمة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن المشاركة السياسية في مرحلة ما قبل الثوره تختلف عن بعد الثورة، بوجود المشاركة عن طريق وسائل الإعلام، وبرامج التثقيف السياسي، والتصويت والمشاركة في الانتخابات، وفوائد المشاركة السياسية للشباب، ودوافع المشاركة للشباب في العمل.