محافظ القليوبية: نحرص على تقديم دورات تدريبية للعاملين لصقل خبراتهم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك لتدشين دورات تدريبية لإدارات الشئون القانونية والأملاك والعقود بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقد رحب محافظ القليوبية بالمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة وبمستشاري هيئة قضايا الدولة على تقديمهم لهذه الدورة والتي تهدف إلى صقل المهارات والخبرات القانونية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تساعد على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

دعم كامل للعاملين

وأكد «الهجان»، في بيان، أن المحافظة تحرص على تقديم الدعم الكامل للعاملين بالديوان العام أو الوحدات أو المديريات، بتقديم الدورات التدريبية لهم.

وأشاد المحافظ خلال كلمته بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفا مختصًا بالبت فيها، فضلا عن سرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، معربا عن فخره بتواجده بين رجال هيئة قضايا الدولة.

تعاون بين القليوبية وهيئة قضايا الدولة

وتقدم رئيس الهيئة بالشكر للمحافظ على جهوده لتوفير مبنى لفرع هيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستراعي خلال الأعوام المقبلة إنشاء مقرات جديدة مستقلة لفروع الهيئة لتقوم بعملها على أكمل وجه مقدما عدة نصائح للأعضاء بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل بضمير يقظ وترك المظاهر والحرص على تعليم الخبرات للأعضاء الأحدث سنا للوصول إلى الهدف الأسمى وهو الحفاظ على المال العام للدولة.

وفى ختام اللقاء تبادل المحافظ ورئيس الهيئة الدروع ثم توجها إلى مقر الهيئة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة وكذلك مقر فرع بنها أول بشارع العدلي بمدينة بنها والتي تقع في نفس المبني المخصص لفرع الهيئة والتقي بالعاملين بكافة الإدارات وتفقد سير وانتظام العمل بها.

وقد حضر اللقاء وفد من مستشاري قضايا الدولة المستشار محمد بكر عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفني والمستشار رأفت شريف الأمين العام المستشار خالد زين رئيس نادى مستشاري قضايا الدولة المستشار احمد سعد المكتب الفني لرئيس الهيئة المستشار يسرى مدني الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتطوير التكنولوجي المستشار مي مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والمستشار مصطفي عراقي رئيس قطاع شرق الدلتا والمستشار شعبان عبدالقادر رئيس قطاع وسط الدلتا المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس قطاع غرب الدلتا.