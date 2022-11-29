ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة.. «اعترفوا بارتكاب 8 وقائع»

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة، والذين اعترفوا بارتكاب 8 وقائع.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب خطف متعلقات المواطنين وحقائب السيدات، باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسمى شرطة أول وثان أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ارتكاب 8 وقائع سابقة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وجرى ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 8 وقائع سرقة متنوعة، وبإرشادهما أمكن ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.