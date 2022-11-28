القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحقائب من السيدات بدائرة القسم مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهم بأسلوب الخطف.

وكانت وحدة مباحث حلوان، قد تلقت بلاغ من موظفة مقيمة بحلوان، تفيد حال سيرها بشارع مصطفى فهمي متوجهة لمقر عملها في الدقي فوجئت بدراجة نارية «موتوسيكل» يستقلها شخصان، قام أحدهم بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها كان بداخلها هاتفي محمول، وجواز سفر مصري، ومبلغ مالي، وكروت بنكية، وحلق ذهب، مما أسقطها أرضًا وتسبب في إصابتها بكسر بالذراع الأيسر، وفرا هاربين.

كاميرات المراقبة توثق الواقعة

على الفور انتقل الرائد محمود سعداوي، معاون المباحث لفحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة، إذ تمكن من رصد المتهمين أثناء تنفيذ الجريمة، وبتحديد خط سيرهما أمكن تحديدهما وهم «عبدالرحمن. إ»، 22 سنه، عاطل ومقيم أطلس، و«علي. ع»، 26 سنة، عاطل ومقيم عرب غنيم.

وبإعداد حملة أمنية أشرف عليها العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، تم ضبط المتهمين والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف، وأنهم قاموا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.