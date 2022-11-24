ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، تكوين 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

القبض على المتهمين

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة مساكن بالأسلوب ذاته، وبإرشادهم أمكن تحريز المسروقات كافة، لدى عميلهم «حسن النية»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.