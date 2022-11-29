وصول المتهمين في قضية كفن عين شمس إلى جلسة النطق بالحكم

وصل 35 متهما من أفراد عائلة الميرغني، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس»، قبل قليل، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم بتهمة البلطجة واستعراض القوة ضد 3 أشخاص.

وأحالت النيابة، المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت في القبض على المتهمين الهاربين، بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس خلال اختبائهما بإحدى المحافظات، وأسندت لهم عدّة اتهامات، منها الخطف والبلطجة واستعراض القوة.