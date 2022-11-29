تفاصيل اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية (صور)

تنطلق اليوم، منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، على ميادين العاصمة الادارية الجديدة، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري، حتى 4 ديسمبر المقبل.

وينطلق اليوم، بتدريبات غير رسمية لمنافسات البندقية 50 متر 3 أوضاع، الاجتماع الفني لمنافسات البندقية والمسدس وتراب «سكيت».

وعلى مستوى المسابقات تنطلق اليوم، منافسة قوية في المسدس 25 مترا، وتليها مراجعة الأسلحة.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

رئيس الاتحاد: مصر قادرة على استضافة البطولة بنجاح

أشار حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، إلى تجهيز كل الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

ونوه حسني، بأن الاتحاد المصري للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

اجتماعات الاتحاد الدولي

جدير بالذكر، أن بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، تقام لأول مرة في مصر، على ميادين الرماية بالمدينة الرياضية الأولمبية بالعاصمة الادارية خلال الفترة الزمنية من 29 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة 140 راميا يمثلون 49 دولة من مختلف دول العالم، كما شهدت الأيام الماضية عقد الاجتماعات التنفيذية للاتحاد الدولي للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش اقامة البطولة في مصر.