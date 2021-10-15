انطلاق بطولة الرماية لطلاب الجامعات المصرية بمشاركة 60 طالبا

انطلقت بطولة الرماية الخاصة بطلاب الجامعات، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البطولة هي الأولي من نوعها وتقام لأول مرة بين طلاب جامعات مصر بمشاركة 12 جامعة ومعهدا فنيا.

وأضاف أن البطولة تعد استكمالا لأنشطة جامعة قناة السويس بإقامة عدد من المسابقات الرياضية كالبنتبول والكرة الشاطئية ضمن خطة جامعة قناة السويس لزيادة عدد الأنشطة لطلاب الجامعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك عدد من الأحداث الرياضية ستتم علي أرض جامعة قناة السويس بالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات وتحت إشراف الدكتور محمد غنيم، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة لتشجيع الأنشطة الطلابية في الجامعة.

رئيس الاتحاد الرياضي: البطولة تضم أبطال يشاركون في البطولات الأفريقية والعربية

وقال الدكتور صبحي حسنين، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، إن الطلاب المشاركون في البطولة يشاركون في العديد من البطولات العربية والإفريقية، وأضاف أن جامعة قناة السويس تقدم نموذجا عبر اهتمامها بالأنشطة الرياضية والتخطيط العلمي فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية والرياضية.

منسق البطولة: أقيمت في وقت قياسي وبتنظيم شديد

وقال أحمد فاروق منسق عام البطولة أن جامعة قناة السويس تواصلت مع الأندية التي يلعب بها الطلاب لإقامة البطولة في أسرع وقت خلال شهر أكتوبر.

ولفت إلى أن البطولة شارك فيها عدد كبير من الجامعات المصرية وتضم اللعب بالمسدس والبندقية مع توفير الأسلحة للاعبين، مشيرا إلى أن البطولة بدأت بالرمي على 60 هدفا خلال ساعة ونصف.