أمين عام حلف الناتو: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا مهما طال الأمر

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الحلف لن يتراجع عن دعمه لأوكرانيا، داعيًا الشركاء إلى التعهد بمزيد من المساعدات الشتوية لكييف بينما تستعد لمزيد من البرد والظلام بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية.

تسليم سلع مثل الوقود والإمدادات الطبية

وتم تسليم سلع مثل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات الشتاء وأجهزة التشويش على الطائرات دون طيار من خلال حزمة مساعدة الناتو التي يمكن للحلفاء المساهمة فيها والتي يهدف أمين عام الناتو إلى زيادتها.

وقال ستولتنبرج في خطاب ألقاه في بوخارست خلال اجتماع وزراء خارجية «الناتو»: «سيستمر الناتو في الدفاع عن أوكرانيا مهما طال الأمر»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

اجتماع لوزراء خارجية الناتو

وأضاف ستولتنبرج أن الطريقة الوحيدة للحصول على الشروط الصحيحة لبدء المفاوضات هي أن تتقدم أوكرانيا في ساحة المعركة، وذكرت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الناتو يركزون على تكثيف المساعدة العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، حتى مع اعتراف الدبلوماسيين بقضايا الإمداد والقدرات، لكنهم يناقشون أيضًا المساعدات غير الفتاكة.

ويجتمع وزراء خارجية حلف الناتو اليوم وغدا في بوخارست لبحث أهمية البحر الأسود بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي، وأزمة روسيا وأوكرانيا.