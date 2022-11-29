أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تهاجم الاتحاد الأوروبي ومخاوف من أزمة بين كييف والغرب

تتواصل أزمة روسيا وأوكرانيا مع دخول شهرها العاشر، حيث خرج المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ليفند أخبارا تشير إلى أن روسيا ستعمل على مغادرة منطقتي إنر جودار ومحطة زاباروجيا النووية، مشيرا إلى أن ذلك أمر مستحيل حدوثه.

روسيا تهاجم زعماء الاتحاد الأوروبي

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زعماء أوروبا، خاصة الاتحاد الأوروبي، يوجهون الطاقة لانهيار العالم، ودخلت مجلة الإيكونوميست على الخط بعد أن رأت أن محاولة قيام أوكرانيا بالسيطرة على شبه جزيرة القرم يمكن أن يؤدي إلى شقاق بين كييف والغرب.

وبينت المجلة أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أوضح في تصريحات في نوفمبر الجاري أن نجاح أوكرانيا في السيطرة على شبه جزيرة القرم ممكن في المستقبل القريب، على الرغم من أن القادة السياسيين في كييف يرون صعوبة إعادة الدونباس وشبه جزيرة القرم إلى السيطرة الأوكرانية مرة أخرى معلقين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلين: «ربما كان يحشر نفسه في الزاوية» عبر التصريحات حول عودة شبه جزيرة القرم إلى السيطرة الأوكرانية.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مناطق في منطقة أوتشاكيف

وفي أوكرانيا، اتهمت كييف روسيا باستهداف مناطق واقعة على ضفاف النهر في منطقة أوتشاكيف دون إصابات، وكذلك أوقعت هجوما أيضا على بلدة كوتسوروبسك، وعملت الحكومة الأوكرانية على إجلاء كبار السن في مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

استمرار مهاجمة روسيا لشبكات الكهرباء والغاز في أوكرانيا

وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أمس الإثنين عن استمرار لجوء روسيا لمهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا وأماكن الخدمات الأساسية.