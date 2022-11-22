اتحاد العمال يوجه «سكرتارية الشباب» بتدشين حملات توعية بأضرار التدخين

شدّد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على دور سكرتارية شباب العمال بوضع الخطط والبرامج التي تستهدف تنمية المواهب والقدرات الخلاقة بين شباب العمال وتساهم في رفع كفاءتهم في العمل وتمكين المتميزين منهم لتمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في المؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية، مطالبا سكرتارية الشباب بتنظيم حملات قومية واسعة للتوعية بأضرار التدخين والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.

اجتماع سكرتارية شباب العمال

جاء ذلك في الاجتماع الأول لسكرتارية شباب العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد حنفي سكرتير الشباب ورئيس النقابة العامة للاتصالات، وبحضور هشام رضوان أمين الصندوق ورئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي، وعلي عبد الوهاب سكرتير التنمية البشرية ورئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم، وخالد بكر سكرتير السلامة والصحة المهنية بالاتحاد العام.

رؤية شباب العمال الوطنية

وشدد محمد حنفي سكرتير الشباب ورئيس النقابة العامة للاتصالات، على الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به شباب العمال باعتبارهم العنصر الأساسي في التنمية وتنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدا أعضاء سكرتارية شباب العمل بوضع رؤية وطنية تقوم على أسس المشاركة الفاعلة والانخراط داخل المجتمع.

ولفت إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيتواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير آليات المشاركة في جميع الأنشطة التوعوية بجميع مراكز الشباب ومديرياتها بالمحافظات.