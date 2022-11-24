اتحاد العمال يستطلع رأي قياداته العمالية استعدادا لبدء الحوار الوطني

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الانتهاء من كل الاستعدادات للمشاركة في مناقشات الحوار الوطني التي من المقرر أن تنطلق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء مجلس أمناء الحوار من إنجاز جداول أعمال لجان المحورين السياسي والاقتصادي، ويتبقى جدول لجان المحور الاجتماعي.

جلسات الحوار الوطني

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد، إنّ اتحاد عمال مصر تفاعل مبكرا مع دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني خلال حفل افطار الأسرة المصرية إبريل الماضي، وبدأ الاتحاد على الفور بالتواصل مع الاتحادات المحلية التابعة والقواعد العمالية بهدف عقد جلسات ومناقشات في كل محافظة للوصول على أبرز المشكلات العمالية التي تواجه كل قطاع على حدى، موضحا أن الاتحاد شكل لجنة عمالية لمتابعة تلك المطالب وتجميعها في ورقة واحدة.

وأضاف جبران، في بيان اليوم، أنّ الاتحاد العام انتهى من تجميع الرؤى المختلفة حول أبرز القضايا التي وصلت إلى الاتحادات المحلية والقواعد العمالية بهدف تقديمها خلال مناقشات الحوار الوطني التي من المقرر أن تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أنّ قانون العمل الجديد والتدريب أبرز القضايا والملفات التي وصلت إلى اتحاد العمال.

ممثلي العمال بالحوار الوطني

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنّ الاتحاد سيناقش عبر ممثليه المشاركين بجلسات الحوار الوطني أهم النقاط والبنود التي تحقق الأمان الوظيفي لدى العاملين في القطاع الخاص، وتخلق بيئة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل تحافظ على حقوق وواجبات الطرفين كل منهم تجاه الآخر.

واستكمل: الاهتمام بمنظومة التدريب أمر بالغ الأهمية ولا سيما في ظل التطور الكبير الذي يعيشه العالم على مستوى الصناعة وسوق العمل ولذلك علينا إيجاد صيغة مناسبة لهذا الملف المهم، الذي يعد أبرز الملفات الداعمة لجنود الإنتاج في مسيرة التنمية التي تخطوها وتحققها القيادة السياسية نحو الجهورية الجديدة.