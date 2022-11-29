موعد صرف دعم تكافل وكرامة ديسمبر 2022 لأكثر من 5 ملايين أسرة

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، دعم «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2022 للمستفيدين، الذين تتجاوز أعدادهم 5 ملايين أسرة، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية والبطاقات الذكية، التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بدءا من الخميس 15 ديسمبر 2022.

صرف تكافل وكرامة ديسمبر 2022.. الخميس منتصف الشهر

بالتزامن مع صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022، فى منتصف الشهر المقبل، تتابع غرفة العمليات المشتركة مع هيئة البريد، عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

توفير دعم نقدي لنحو 5 ملايين أسرة فقيرة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجر توفير دعم نقدي لنحو 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

معايير الإقصاء من تكافل وكرامة

وأوضحت «التضامن»، أن هناك عدة معايير للإقصاء من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» كالتالي:

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل بالحكومة سواء بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام «إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج».

- ملكية عمل خاص أو شخصي.