إضافة المواليد لبطاقات التموين.. الأوراق المطلوبة من مستفيدي «تكافل وكرامة»

بدأت المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، من أجل بحث ضم الأبناء غير المدرجين على البطاقة وزيادة الحصص التموينية والخبز المخصص لكل بطاقة.

إضافة المواليد لبطاقات التموين لمستفيدي تكافل وكرامة

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المعمول به حاليا في المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، هو تلقي طلبات إضافة المواليد لبطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، موضحة أن مستفيدي تكافل وكرامة هم على رأس الفئات المسموح لها بتقديم طلبات الإضافات.

الأوراق المطلوبة من أصحاب تكافل وكرامة لإضافة المواليد

وحددت بعض المكاتب والإدارات التموينية مجموعة من الأوراق المطلوبة من مستفيدي معاش تكافل وكرامة الراغبين في تقديم طلبات إضافة أبنائهم على بطاقة التموين، إذ تشمل الأوراق المطلوبة وفقا للمعلن من بعض المكاتب التموينية التالي:

* صورة البطاقات الشخصية للزوج والزوجة سارية.

* صورة بطاقة التموين.

* صورة الفيزا الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة.

* صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم للتموين.

* أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية.

* رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

وذكرت المصادر لـ «الوطن»، أن التقدم بطلبات إضافة المواليد ليس معناه بدء الإضافات الفعلية للأبناء على البطاقات التموينية، مؤكدة أن مهام المكاتب تتلخص في استلام طلبات المواطنين ومن ثم إرسالها إلى مديريات التموين لتجميعها وإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لفحص مدى استحقاق المتقدمين.