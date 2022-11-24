«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى اتخاذ إجراءات حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، ومن أبرزها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل ما يتعلق ببرنامج الدعم المشروط، وفقا لما أوضحته وزارة التضامي على موقعها الرسمي، كالتالي:

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟

هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن تحـت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويستهدف كلا من الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، وكذلك الشباب، بشرط استيفاء بيانات التقدم كافة للبرنامج، بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، ويشترط عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني.

كيف يتم الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة؟

يتوجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية ومعه المستندات التالية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

ما عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»؟

جرى توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

ما هي شروط استمرار صرف تكافل وكرامة؟

يجرى تطبيق مشروطية الصحة للأطفال تحت سن 6 سنوات؛ إذ أنه يطلب من الأسرة إجراء على 3 زيارات على الأقل للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال ووزنهم، والتحقق من اكتمال تطعيماتهم، بالإضافة إلى التحقق من الصحة الإنجابية للأم.

أما الأطفال في سن الدراسة فهناك شرط إلحاقهم بالتعليم، وضمان انتظامهم في المدارس بما لا يقل عن 80% حضور يومي للمدارس، إلى جانب التزام الأسرة بعدم زواج أبنائهم قبل 18 سنة.

ما هو قيمة دعم تكافل وكرامة؟

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

هل يتم منح الأطفال دعم نقدي داخل السر المستفيدة؟

- لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيه شهريا.

- 80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

- 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية.

- 140 جنيها في المرحلة الثانوية.

- 200 جنيه للطالب الجامعي.