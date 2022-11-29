وزيرا الإنتاج الحربي والصحة يبحثان التعاون في تجهيز سيارات الإسعاف

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التعاون بين الجانبين في مجال تجهيز سيارات الإسعاف «إخلاء طبي، وعناية مركزة»، وكذا تصنيع مستشفى ميداني، وذلك خلال اللقاء الذى جمعهما اليوم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وزير الإنتاج الحربي: نفذنا توجيهات الرئيس بتوجيه جميع الإمكانيات للمشروعات القومية

أكّد وزير الإنتاج الحربي، اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين.

كما تمّ الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على الانتهاء من تنفيذ المشروعات المسندة إليها في التوقيتات المحددة التي يتمّ الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة في ضوء تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، إلى أنَّ التعاون مع وزارة الصحة والسكان خلال الفترة السابقة أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات ومنها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تصنيع مستشفى ميداني

كما تطرقت المباحثات لتشمل إمكانية التعاون في مجال تجهيز سيارات الإسعاف «إخلاء طبي، وعناية مركزة» وتصنيع مستشفى ميداني وفقًا لاحتياجات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وتمّ استعراض الإمكانيات والمواصفات الفنية لسيارة الإسعاف «جازيل» المجهزة طبيا وإمكانية تجهيزها بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

من جهته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن تقديره للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربى على هذه الاستضافة والحرص على التعاون الدائم بين الجانبين.

وأشاد «عبدالغفار» بما اطلع عليه من إمكانيات للتجهيزات المختلفة لسيارات الإسعاف المزمع تجهيزها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مضيفًا أنَّ وزارة الصحة والسكان على إيمان تام بضرورة توفير هذه النوعية من السيارات المجهزة طبيًا والتي تعد من أهم العوامل في إنقاذ المرضى حتى وصولهم لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية المناسبة.

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأنَّ في نهاية اللقاء حرص الوزير محمد صلاح على اصطحاب الدكتور خالد عبدالغفار والحضور للاطلاع على نموذج من سيارات الإسعاف «جازيل» وذلك لتحديد نوعية التجهيزات المطلوبة في ضوء احتياجات وزارة الصحة.

حضر اللقاء، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي، والمهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، ومحمد أبو المجد قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمهندس أنس محمود رئيس قطاع البحوث بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.