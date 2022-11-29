وزير البترول يترأس الاجتماع الثاني لمؤتمر «إيجبس 2023»: سنحافظ على مكتسبات COP27

عقدت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السادس للبترول «إيجبس 2023»، اجتماعها الثاني برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول، وعدد من رؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر، حيث أكد الوزير أنّ إيجبس ينبغي أن يعكس الحفاظ على هذا الزخم المكتسب من نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون وقمة المناخ، والداعم لمواصلة صناعة البترول والغاز مسيرتها لتحقيق أهداف الاستدامة من خلال التحول الطاقي وخفض الكربون في الصناعة.

الطاقة المستدامة

واستعرض الاجتماع استعدادات تنظيم الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر إقامتها في الفترة من 13 حتى 15 فبراير 2023 في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تُعقد تحت شعار «شمال أفريقيا والمتوسط.. دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة».

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ مؤتمر إيجبس الحدث الرئيسي لصناعة البترول والغاز في مصر، تبوأ مكانته كأحد أهم الأحداث إقليميا ودوليا في مجال الطاقة بعد نجاح النسخ الخمس السابقة، لافتا إلى أنّ إيجبس هذا العام سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية، بشأن المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال يوم إزالة الكربون الذي تم تنظيمه بنجاح لأول مرة في القمة العالمية للمناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ مؤخرا.

إزالة الكربون

ويشمل المؤتمر هذا العام أحداثا متعددة، تشمل المؤتمر الاستراتيجي والذي يتضمن 3 محاور أساسية، وهي الاقتصاديات الجيوسياسية والاقتصاديات العالمية، والتحول الطاقي وإزالة الكربون، والجيل القادم من النظم البيئية للطاقة في البترول والغاز، علاوة على عدد من المؤتمرات المهمة، وهي: مؤتمر الاستدامة في قطاع الطاقة، لأول مرة ضمن فعاليات إيجبس، ومؤتمر التمويل والاستثمار، ومؤتمر المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة، والمؤتمر التقني الذي يناقش 19 موضوعا بمشاركة 180 متحدثا على مدار 3 أيام، كما يخصص المؤتمر جوائزه للاستدامة في قطاع الطاقة بواقع 5 جوائز، وكذلك للمساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة بواقع 3 جوائز.