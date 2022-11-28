أسعار العملات العربية في البنك المركزي اليوم الإثنين

أصدر البنك المركزي المصري أسعار العملات العربية المتداولة في الشارع المصري، ومنها الدرهم والدينار والريال، باعتبارها العملات العربية الأبرز في القطاع المصرفي لدى البنوك المصرية.

ويوضح التقرير التالي أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، كما يلي.

أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري

- سجَّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 79.72 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 80.03 جنيه.

- سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 34.52 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.74 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني، في البنك المركزي المصري اليوم نحو 63.66 للشراء، بينما سعر البيع نحو 64.05 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني، في البنك المركزي المصري اليوم نحو 65.00 للشراء، بينما سعر البيع نحو 65.25.

- سجل سعر الريال القطري، في البنك المركزي المصري اليوم نحو 6.68 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.72 جنيه.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم مقابل الجنيه، نحو 6.67 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.