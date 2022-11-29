بعد قرار «المركزي».. «البلاتينية» أعلى شهادة في البنك الأهلي

بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، أصبح أمام عملاء البنك الأهلي المصري فرصة للحصول على عائد مادي مجزٍ من خلال شراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات، والتي تم طرحها بعد رفع الفائدة.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات وشروط الشهادة البلاتينة 3 سنوات التي طرحها البنك الأهلي المصري.

مميزات الشهادة البلاتنية 3 سنوات:

- الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

- مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة:

- 16% شهري

- 16.25% ربع سنوي

- 16.5% نصف سنوي

- 17.25 سنوي

نوع العائد:

- ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الاقتراض

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الاسترداد

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

اتخاذ إجراءات إصلاحية

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

لجنة السياسة النقدية تقرر رفع الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.