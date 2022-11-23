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«البنك المركزي»: الين الياباني أسوأ العملات أداءً ضمن قائمة «الكبار»

كتب:

منى صلاح
02:07 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري، إنّ مؤشر الدولار ارتفع خلال أسبوع بنسبة 0.48%، لكنه لا يزال أقل من المستوى الرئيسي البالغ 110 نقاط، وسط توقعات باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مساره لتشديد السياسة النقدية لفترة أطول، ما دفع كل من عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الصعود.

هدوء التوترات الجيوسياسية

بحسب تقرير «المركزي» للتعليق على الأسواق العالمية، سجّل المؤشر مكاسب على مدار غالبية جلسات الأسبوع، إذ تراجع يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، حيث أدى انخفاض معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، في حين أدى هدوء التوترات الجيوسياسية إلى تراجع الطلب على استثمارات الملاذ الآمن.

ومن ناحية أخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.21%، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية، ما أدى إلى اتساع الفارق بينها وبين عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة، وواصلت العملة تحقيقها للمكاسب حتى يوم الخميس، الى أن قضى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية على موجة التفاؤل بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف دورته لتشديد السياسة النقدية في وقت قريب، بحسب التقرير.

ارتفاع الجنيه الاسترليني

وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.51%، حيث أدى تحرك المملكة المتحدة نحو تشديد السياسة المالية بوتيرة قوية إلى تهدئة الأسواق واستعادة بعض المصداقية للحكومة، مع وصول مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا، مما يدفع إلى توقع المزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا.

وتراجع الين الياباني بنسبة 1.12%، ليصبح أسوأ العملات أداءً ضمن عملات الدول العشر الكبار لهذا العام، حيث أكد محافظ بنك اليابان، أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، إلا أنه سيتمسك بمسار تيسير السياسة النقدية، مما يشير إلى استمرار ازدياد التباين في السياسة النقدية بين بنك اليابان وباقي البنوك المركزية بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.