مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل استشهاد 3 فلسطينيين في رام الله

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إنّ 3 فلسطينين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شقيقان من أسرة واحدة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت «أومّر»، موضحة أنّ مدينة رام الله تشهد إضرابًا عامًا حدادًا على أرواح الشهداء، وذلك خلال رسالة لها على الهواء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء.

استشهاد الشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وبشأن دهس فلسطيني لإسرائيلية، أوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن الرواية الفلسطينية أكدت انحرف المركبة التي كان يقودها الشاب دون قصد، في المقابل ادعى الإعلام الإسرائيلي دهسها عن قصد.

وأُصيب الشاب الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فتحت النار باتجاه سيارته، بعدما زعمت تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح، قرب قرية مخماس برام الله.

فعالية الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

وانطلق صباح اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، فعالية الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وشارك في الاحتفال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومنسق الأمم المتحدة المقيم لدى مصر إيلينا بانوفا، وممثلا الأزهر والكنيسة القبطية ومندوبو وسفراء الدول العربية، ولفيف من السفراء الأجانب والدبلوماسيين والإعلاميين.