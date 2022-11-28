محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: التوجه نحو آسيا الحل الوحيد أمام روسيا لتخطي العقوبات

قال المحلل السياسي ديمتري بريجع، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرى أنّ دول الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير أو تخطي العقوبات التي فرضت على روسيا من الغرب، وهدفها الأساسي ضرب الاقتصاد الروسي، مؤكدا أنّ التوجه نحو آسيا الوسطى الحل الوحيد أمام روسيا؛ لتخطي العقوبات.

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بـ«القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّه من جهة أخرى يجب أن نفهم أنّ بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق سياساتها أقرب للدول الغربية وموقفها تجاه الملفات الدولية والسياسة الخارجية مختلف تماما فيما يخص الملف الأوكراني وما يخص ضم المناطق الأوكرانية لروسيا بعد الاستفتاء.

وتابع بأنّ العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق ليست في أفضل حال، كما أنّ من الواضح أنّ التوجه نحو آسيا الوسطى هو الحل الوحيد أمام روسيا في الوقت الحالي بسبب الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكة على دول الاتحاد الأوروبي؛ لتفرض مزيدًا من العقوبات بسب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

واستطرد أن الرئيس الروسي يرى أنّ دول آسيا الوسطى هي دول يمكن أن تساعد روسيا لتخطي جزء من العقوبات الغربية بحكم كونها أقرب لروسيا من الدول الغربية وأكيد هناك تأثير من قبل الولايات المتحدة على هذه الدول لتغير من موقفها السياسي.