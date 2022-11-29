مراسل «القاهرة الإخبارية»: دول «الناتو» عاجزة عن مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في رومانيا، يهدف بشكل رئيسي للحث على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

أبرز المشكلات التي تواجه الحلف

وأوضح عطا الله، خلال رسالة على الهواء مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مشكلات عدة تواجه الحلف، أبرزها عدم استطاعة 20 دولة من الأعضاء تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، فضلًا عن الصعوبات التي تواجهها البلدان الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتمنعها من مواصلة الدعم.

الأوروبيون لم يتوقعوا أن تشهد أراضيهم حربًا

وأشار إلى أن الأوروبيين لم يتوقعوا أن تشهد أراضيهم حربًا تُستخدم فيها الدبابات والمدفعية، حيث انحصرت تصوراتهم على استخدام أسلحة ذات طابع مختلف، على غرار ما تشهده حروب هذه البلدان ضد الإرهاب.

وتستضيف رومانيا، اليوم الثلاثاء، قمة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف، وسط توقعات بمناقشة سبل مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا خلال المرحلة المقبلة.