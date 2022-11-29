أسامة ربيع: المتحف العالمي لقناة السويس منارة حضارية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المتحف العالمي للقناة يمثل منارة حضارية ومحورًا للتنمية الثقافية السياحية، ويدعم جهود الدولة لتنمية المنطقة.

وأضاف «ربيع» في تصريحات صحفية خلال لقاء وفد جمعية أصدقاء متحف اللوفر لتعزيز التعاون مع المتحف العالمي لقناة السويس، أن المتحف بعد افتتاحه سيساهم في تشجيع السياحة الخارجية بالتوازي مع جهود تعزيز سياحة السفن السياحية وسياحة اليخوت المارة عبر قناة السويس.

ربيع يلتقي وفدًا فرنسيًا من متحف اللوفر

والتقى الفريق أسامة ربيع اليوم الثلاثاء، وفدًا فرنسيًا ثقافيًا رفيع المستوى من مجموعة أصدقاء متحف اللوفر، برئاسة سابين دي لاروشيفوكود رئيس العلاقات الخارجية بمتحف اللوفر، يرافقها سيباستيان فورمارولي رئيس جمعية أصدقاء متحف اللوفر، وبرونو شيفارت رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس، بحضور الدكتور محمد الذهبي استشاري المتحف العالمي لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن الزيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاطلاع على مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الفرنسي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه ليصبح للمتحف العالمي لقناة السويس دورًا رئيسيًا في تعزيز التقارب الثقافي المصري الفرنسي.

رئيس العلاقات الخارجية بمتحف اللوفر: نهدف للتعاون المشترك

وعبرت سابين دي لاروشيفوكود رئيس العلاقات الخارجية بمتحف اللوفر عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تصبو نحو تعزيز التعاون الثقافي بين متحف اللوفر والمتحف العالمي لقناة السويس.

وأبدى سيباستيان فورمارولي رئيس جمعية أصدقاء متحف اللوفر سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس، مثمنًا الجهد الرائع الذي بذلته الهيئة في ترميم المبنى الأثري الذي يتمتع بطراز معماري فريد، مؤكدًا على اعتزامه تدعيم سبل التعاون بين جمعية أصدقاء اللوفر والمتحف العالمي للقناة من خلال نقل انطباعاته والتعريف بقصتها التي يعبر عنها المتحف لأكثر من 60 ألف عضو تضمهم جمعية أصدقاء متحف اللوفر.