آخر أخبار المعاشات.. الحد أدنى 1105 جنيهات للمنتهية خدمته في يناير 2023

أعلنت التأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لمعاش المواطن الذي تنتهي خدمته بدءا من شهر يناير 2023 ستكون 1105 جنيهات، فيما يصل الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل

وعن آخر أخبار المعاشات أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يجرى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل 2023، مؤكدة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيصبح 1700 جنيه بدلا من 1400، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلا من 9400 جنيه، وذلك وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

تحسين قيمة معاشات المواطنين المؤمن عليهم

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يجرى العمل على تحسين قيمة معاشات المواطنين المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، موضحة أنه جرى التيسير على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه، من خلال تقديم استمارات تعديل الأجور عبر «أسطوانة مدمجة CD أو كارت ميموري»، والتي تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور، إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

وتبدأ البنوك ومكاتب البريد فى صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، بعد غد الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاشات، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية المقدرة بنحو 300 جنيه.