التأمينات: صاحب العمل يتحمل 18% اشتراكا تأمينيا للمؤمَّن عليه

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إنه كان هناك شكوى عامة لدى أصحاب المعاشات بأن قيمة المعاشات متدنية، متابعا: «المواطن لما يشتغل ياخد 4000 أو 5000 جنيه ولما يطلع معاش عند بلوغ السن يفاجأ بأن معاشه 400 أو 500 فقط».

المؤمَّن عليه يدفع 11% من قيمة راتبه

وأضاف «عوض»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إن المؤمَّن عليه يدفع 11% من قيمة راتبه كاشتراك تأميني وصاحب العمل يتحمل 18%.

ولفت إلى أنه جرى عقد اجتماع مع مجتمع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين وبحث مشكلاتهم وحلها، والربط مع مصلحة الضرائب أساس وتكليف من الرئيس السيسي بربط منظومة التأمينات بالضرائب.

ربط منظومة الضرائب والتأمينات آليا

وتابع: «إذا ربطنا بشكل آلي منظومة الضرائب والتأمينات هنقدر نوصل للعدد العمالة الحقيقية وبالتالي الأجور الحقيقية».

وواصل: «العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والمحاجر والملاحات والمخابز والصيادين وباليومية، سيدفعون وفقا لقانون المعاش الجديد حصتهم والخزانة العامة للدولة ستدفع صاحب العمل لكي تكتمل الحصتان ويستحق هذا العامل معاشا مثل موظف الحكومة».