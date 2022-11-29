تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لتحسين المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن هناك عنصرين يؤثران على قيمة المعاش، أولها قيمة المرتب المشارك في نظام التأمينات، ثانيها مدة الاشتراك، وكلما زاد المرتب، سيكون المعاش الأفضل، وكلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات تتحسن قيمة المعاش.

محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «نعمل في محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي منذ عام 2019 عندما صدر قانون المعاشات الجديد، وبدأنا وضع آليات جديدة، وخصصنا حد أدنى وأقصى يشترك به المواطن في نظام التأمينات، وقررنا آلية لزيادة هذه الحدود بما يضمن الوصول إلى المرتبات الحقيقية التي يحصل عليها المؤمن عليهم، حتى نُجري عملية الخصم من هذه المرتبات ونحسن معاشاتهم».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات: «منذ 1 يناير 2020 ومع بداية قانون المعاشات، أصبح الحد الأدنى 1000 جنيه ونزوده في شهر يناير من كل عام، وذلك في حدود الـ 15%، وفي يناير المقبل، سيكون الحد الأدنى 1700 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف و900 جنيه».

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين

وأردف: «لدينا في حدود 13.8 مليون مواطن مؤمن عليهم، وأكثر من 70% من هذا الرقم في القطاع الخاص كلهم مستفيدون بهذا القرار، وفي يناير المقبل سيبدأ تحديد الحدود الدنيا والقصوى الجديدة بما يؤدي إلى استحقاق معاش كريم، وبناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناة عن أصحاب المعاشات خصصنا منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم».