 صحة سوهاج: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لأكثر من 4000 منتفعة مجانا

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لأكثر من 4000 منتفعة من خلال العيادات المتنقلة والثابتة، ضمن مبادرة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، التي انطلقت في 13 من الشهر الجاري مستهدفة 5 مراكز هي الأكثر احتياجا لتلك الخدمات والأعلى معدلات إنجاب بالمحافظة.

ومن المقرر أن تنتهي المبادرة منتصف ديسمبر الشهر المقبل برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والدكتورة هناء الخولي رئيس وحدة الإعلام بالقطاع وتحت إشراف مديرية الصحة بسوهاج.

الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة

ومن جانبه أشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة ان المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق ورؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة كريمة حامد، أن إدارة تنظيم الأسرة بـ الصحة قدمت خدمات وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة بالمجان لأكثر من 4000 منتفعة بالمدن والقرى الأولى بالرعاية وذات معدلات الإنجاب المرتفعة.

ندوات التوعية والترويج والمشورة للخدمات الصحية

وأوضحت الدكتورة عبير أبو المجد، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والمشرفة على الحملة أنه يتم عقد ندوات التوعية والترويج والمشورة للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، لافتة إلى أنه يتم الإلتزام الكامل بسياسات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية أثناء تقديم خدمات الحملة.