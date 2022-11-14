ضبط 6000 عبوة دواء مغشوشة وتحرير 12 محضرا في حملة لـ«صحة سوهاج»

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أدوية خاصة بالمستشفيات العامة يحظر تواجدها بالصيدليات، وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مدرجة جدول مخدرات وكذلك صيدليات بدون ترخيص.

جاء ذلك تحت إشراف محمد حسين دياب وكيل المديرية لشؤون الرقابة في حملات مكبرة لضبط المخالفات وفحص الشكاوى الخاصة بالصيدليات بعد تشكيل حملات مسائية مفاجئة بالاشتراك مع هالة أبو الفتوح مدير إداره التجارة الداخلية، بمحافظة سوهاج، إذ جرى تحرير 12 محضرا للصيدليات المخالفة.

فحص شكاوى الصيدليات بسوهاج

وجرى فحص الشكاوى الخاصة بالصيدليات والمرور على الصيدليات على مستوى محافظة سوهاج بدائرة مركز وبندر سوهاج والمراغة وجرجا ودار السلام وطهطا.

كما شارك بالحملة أعضاء هيئة الدواء بسوهاج برئاسة الدكتور خالد سعد، وأعضاء جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء أشرف نصحي.

ضبط 6000 عبوة دواء جدول ومغشوشة

وتمكنت الحملة وفقا للتحريات المنفذة بقيادة المقدم خالد المشنب باشتراك قوة سرية من مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بأدوية داخلها 6000 عبوة دواء جدول ومغشوشة، وقد جرى تسليمها للجهات المختصة والتحفظ على الدواء بمخزن الإدارة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، كشف علاء سرحان، المحامي لـ«الوطن»، عقوبة تجارة الحبوب المخدرة موضحا أنها تصل إلى المؤبد وفقا لملابسات الواقعة.