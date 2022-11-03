«صحة سوهاج»: فحص 96 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية الصحية في أكتوبر 2022

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 96 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات صحية رئاسية والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وقال «النجار»، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة في المجتمع

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

5 مبادرات صحية في سوهاج

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت مبادرتي «صحة المرأة» و«صحة الأم والجنين»، وتأتي مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ولفت إلى أن مبادرة صحة الأم والجنين، فحصت ما يقرب من 67 ألف سيدة في أكتوبر 2022، كما جرى فحص 10300 ضمن مبادرة صحة الطفل المصري، وفحص 18400 مواطن ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، وفحص 400 مواطن من مبادرة رعاية صحة كبار السن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.