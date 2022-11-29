سوهاج تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية لأبطال المناطق للجودو تحت 16 سنة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، عن حصول اللاعبة المصرية إمام فهمي مواليد 2007 لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بسوهاج بمرحلة الشباب على المركز الأول، والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية لأبطال المناطق للجودو تحت 16 سنة وزن 52 كيلو، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

سوهاج تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية

وقالت اللاعبة في تصريحات لـ«الوطن»، «أتمنى الحصول على ميدالية أولمبية لمصر وأكون بطلة في لعبة الجودو "، موجهة الشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على دعمهم المستمر .

يذكر أن بطولة الجمهورية لأبطال المناطق للجودو تحت 16 سنة تمت بمشاركة 340 لاعبة، يمثلون مختلف الهيئات الرياضية التي تمارس اللعبة بمحافظات الجمهورية، بإستاد القاهرة الرياضي.