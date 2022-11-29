تجديد حبس عامل بتهمة قتل شقيقه في سوهاج 

أمرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، بتجديد حبس عامل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة قيامه بقتل شقيقه بسبب خلافات فيما بينهما بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع أحد الأشخاص، طعنًا بسلاح أبيض بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين العثور على جثة «ه. ا. ع» 40 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، عقب إصابته بعدة طعنات من سلاح أبيض.

خلاف على ماسورة وراء الحادث

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقه «س. ا ع» 43 عامًا، عامل، عقب حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بطعن شقيقه عدة طعنات من سلاح أبيض كان بحوزته، بسبب خلاف فيما بينهما على مرور ماسورة ري بقطعة أرض زراعية مملوكة لأحدهما.

عقب ذلك قام المتهم بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وجرى التحفظ عليه وعلى السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.