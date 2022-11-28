إحباط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بحوزة راكب في مطار سوهاج

ضبط رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد، مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

واشتبه أحمد أبوكريشة، رئيس قسم تفتيش الركاب، وهشام الأحمر، مأمور مكافحة التهرب الجمركي، في راكب يدعى «ي. ع»، مصري الجنسية، نظرا لارتباكه الشديد أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إحدى دول الخليج.

كثافات متماثلة وتفتيش الحقائب

وأثناء التفتيش تلاحظ وجود مواد عضوية وكثافات متماثلة، وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة ناصر أبو الوفا، وعمرو هاشم، مأموري الفحص، تحت إشراف حسن علي أبوكريشة، مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة، تبين وجود 6 حقن لعلاج الأورام السرطانية و31 عبوة مستحضرات تجميل و63 عبوة خيوط للعمليات الجراحية داخل الجيوب وبين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة المضبوطات 207 آلاف و700 جنيه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 396 ألفا و20 جنيها.

تحرير محضر ضبط

قرر محمد متولي، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2022، لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.