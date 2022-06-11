لاعبو «البطل الأولمبي» بسوهاج 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للجودو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، عن تحقيق لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من أبناء سوهاج 6 ميداليات، إحداها ذهبية و5 برونزية، في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، مرحلة الناشئين، التي أقيمت بصالة رقم (4) باستاد القاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري.

6 ميداليات ذهبية وبرونزية لأبناء سوهاج

وأشارت مديرية الشباب والرياضة إلى أن اللاعب «محمد عادل علي» حقق المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل كل من «محمد نصر الدين إبراهيم، ومصطفى خالد عبدالنعيم، وسيف الدين محمود، وزياد ياسر أبوالمجد، وعبدالرحمن عاطف أحمد»، على المركز الثالث والميداليات البرونزية في الأوزان المختلفة.

مستوى متميز للناشئين مهارياً وبدنياً

وأعرب محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن سعادته بما حققه لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مشيداً بالمستوى المتميز مهاريًا وبدنيًا للناشئين من أبناء سوهاج، متمنياً لهم تمثيل مصر قاريًا ودوليًا، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريب، موجهًا الشكر للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بالمحافظة.

مشروع البطل الأولمبي لكشف الموهوبين ورعايتهم

من جانبه، أوضح محمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من المشروعات المهمة، لدوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، ليكونوا أبطال المستقبل، لتمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية، من خلال إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، فى ضوء التطور والحراك الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية، التي تلقى كل الدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.