الساعة السكانية: 40 ألفا زيادة في عدد السكان خلال أسبوع

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي عدد سكان الجمهورية، إلى 104 ملايين و268 ألفا و565 نسمة اليوم الاثنين، مقابل 104 ملايين و228 ألف نسمة في 22 نوفمبر الجاري، بزيادة بلغت 40 ألفا خلال أسبوع.

ورصدت الساعة السكانية، أعداد سكان المحافظات التي جاءت على النحو التالي:

- محافظة القاهرة، بلغ عدد سكانها 10 ملايين و193 ألفا و409 نسمة، ثم محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و444 ألفا و370 نسمات، ثم محافظة الشرقية بـ7 ملايين و851 ألفا و132نسمة، وهي المحافظات الثلاث الاكثر في عدد السكان من بين إجمالي محافظات الجمهورية الـ27.

وجاءت أعداد سكان باقي المحافظات اليوم، على النحو التالي:

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و8 آلاف و828 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و8 ألفا و958 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و826 ألفا و793 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و95 ألفا و982 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و660 ألفا و388 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و403 آلاف و955 نسمة.

- المنوفية 4 ملايين و703 ألفا و832 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و681 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و49 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و591 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و558 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و643 ألفا و98 نسمة.

-بلغ عدد سكان شمال سيناء 450 ألفا و554 نسمة.

- بلغ عدد سكان جنوب سيناء 114 ألفا و120 نسمة.