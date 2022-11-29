«السفيرة عزيزة»: الدولة تدعم المرأة بشكل كامل في كل الاتجاهات

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إن من الأمور التي نحرص عليها دائما، تسليط الضوء على النماذج المتميزة من السيدات، والمرأة بشكل عام في كل شيء، فالدولة في هذا الإطار، تدعم المرأة بشكل كبير جدا، «أخيرا الدولة استحدثت برنامج للمصريات في الخارج، الذي يعتبر أول المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو جزء من الاستراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، وتضمن لها مكان في الخارج وفرصة في سوق العمل».

أضافت خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة «dmc»: «البرنامج يجري عمله تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف المرأة».

وتابعت: «الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية للتدريب، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أجرت لقاء مع متدربات الدفعة الأولى لبرنامج المصريات في الخارج، وكان اللقاء من خلال الفيديو كونفرانس، وكان به مناقشات وحوار عن قضايا المرأة المختلفة، وجرى الرد على تساؤلات المتدربات وكيف تكون المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج وهذه المبادرة».

واستطردت: «الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، قالت إن البرنامج يعتبر بداية لسلسة من البرامج والمبادرات، والمنح التي ستوجه للمرأة بشكل مختلف لمختلف الفئات، وأن البرنامج يستهدف المصريات المتواجدات بالخارج لتتاح لهم الفرصة لتطوير أنفسهم ومهاراتهم لمواكبة السوق واتجاهاته، كما أن الدكتورة مايا مرسي مطمئنة من أن الكوادر النسائية في مصر ستكون متميزة بفضل البرامج التدريبية الهامة».