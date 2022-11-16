«السفيرة عزيزة» تستضيف فرقة تعيد إحياء أغنيات بألحان أسوانية (فيديو)

قال المطرب الأسواني حسن محمد حسن، إنه بدأ الغناء خلال دراسته في الجامعة، إذ أحيا الحفلات هناك، ورغب في نشر الأغنيات الأسوانية بين الأصدقاء والمعيدين، متابعا: «في الأفراح الناس بتشغل أغانينا خاصة أغنية (كدة كدة يا تريلا) أو (الليلة الحنة)، فقررت تكوين فرقة نوبية بالجامعة».

بدأ حفلاته في الجامعة لنشر الثقافة الأسوانية

أضاف «حسن»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنه أقام حفلات بالجامعة، بواسطة الفرقة التي كوّنها خلال فترة دراسته بالجامعة، لافتا إلى أنه يعمل في نفس الوقت بأحد البنوك، متابعا: «بحاول أوفق بين الاتنين، الوظيفة الأساسية مهمة، بس الموهبة موجودة، مقدرش أستغنى عنها».

ولفت إلى أن أسوان مقسمة إلى أكثر من قرية، فهناك بلاد النوبة وبلاد أسوان، متابعا: «النوبة لها لغة معينة، لكن أسوان متقسمة لكذا لغة، زي فاديجي ومادوكي والكينوزي، وكل دول لهم أغاني معينة، وفيه كلمات متشابهة بين القرى دي».

وأوضح أنه يهدف بأن يفهم الناس اللغة النوبية ويحبها، متابعا: «بحب أختار كلمات بسيطة في الأغاني علشان تتفهم، وكمان بغني أغاني للفنان الكبير محمد منير».

إحياء أغاني والده بإيقاع جديد

وأوضح أن والده كان مغني، وله الأغاني الخاصة به، فقرر تطويرها وغناءها، وإضافة إيقاع جديد لها، متابعا: «والدي الله يرحمه كان حابب إني أغني، بس كان عاوزني أركز في الدراسة أكتر».