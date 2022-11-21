«السفيرة عزيزة» يحتفي باليوم العالمي للتلفزيون: لعب دورا كبيرا في لم شمل الأسر

احتفى برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ورضوى حسن، على قناة DMC، باليوم العالمي للتلفزيون، الذي تحل ذكراه اليوم.

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال تقديم حلقة اليوم من البرنامج، إنه جرى اختيار الحادي والعشرين من نوفمبر يوما عالميا للتلفزيون، بناءً على انعقاد أول منتدى عالمي للتلفزيون سنة 1996م، موضحةً: «من وقت صناعة هذا الجهاز في عام 1884م، فقد لعب دورا كبيرا في حياتنا على المستويات المختلفة كافة، وفي لم شمل الأسر».

التلفزيون وسيلة للتثقيف والتعليم

وأضافت «زكي»، أن التلفزيون أصبح وسيلة للتثقيف والتعليم ونقل الأخبار والترفيه، ويلعب دورا أساسيا في حياتنا، وهناك دور لا يلاحظه كثير منه، إذ كان له دور مؤثر في لم شمل الأسر.

وتابعت: «في الماضي، وقبل التوسع في استخدام الأجهزة الذكية، كانت الأسرة تتجمع حول التلفزيون لمشاهدة المسلسلات والأفلام، لكن الآن الوضع تغير كثيرًا، وأصبح كل منا يستخدم هاتفه لتلقي المعلومات والتسلية ومشاهدة المسلسلات والأفلام».

«طه»: لدينا ذكريات جميلة مع التلفزيون

وأكدت «طه»: «كل فرد منا له ذكريات جميلة مع التلفزيون، وكان يشعرنا بدفء العائلة والمشاعر الرائعة التي تجمعنا، إذ أن وقت التجمع حول التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج، كان فرصة لتبادل أطراف الحديث حول الأعمال الفنية والمباريات في رياضات كثيرة، تحدثنا اليوم عن هذا الموضوع احتفالا بالتلفزيون وحتى نذكر بأهمية الأسرة والدور الكبير الذي تلعبه في المجتمع».