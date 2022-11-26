كاميرا برنامج «السفيرة عزيزة» ترصد آراء المواطنين في تخفيضات الجمعة البيضاء

أجرت كاميرا برنامج السفيرة عزيزة، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، جولة لرصد أراء المواطنين في تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأعرب عدد من المواطنين، عن سعادتهم بتخفيضات الجمعة البيضاء، وقال أحد الباعة: «اليوم ده بيبقى مهم جدا، كلنا بنستفاد، سواء عميل أو تاجر، لأني ببيع بضاعتي وبفيد العميل، وبنحقق التارجت»، وقال آخر: «بيبقى يوم مهم جدا للعميل، وملاك محال الملابس، وكلنا بنستفاد».

تحذيرات من المبالغة في أسعار الملابس

قالت الإعلامية شيرين عفت: «فيه ناس بترفع ثمن الملابس بشكل مبالغ فيه، والحل يكمن في المقاطعة، يجب أن نحارب الغلاء بالاستغناء، وإحنا في ظرف يخلينا نحسبها كويس جدا»

اصرفوا كل قرش في مكانه الصحيح

أضافت: «كل قرش النهاردة حرام يتحط في غير موضعه»، وأشارت الإعلامية سناء منصور، إلى أن بعض التجار يغالون في الأسعار، دون أي اعتبار لسعر الدولار، لافتةً إلى أن بعض السيدات على منصات التواصل الاجتماعي، طالبن بمقاطعة البضائع التي يغالي أصحابها في أسعارها، وذلك بداية من 31 ديسمبر.