مركز السينما العربية يشارك في الدورة الثانية لمهرجان «البحر الأحمر»

يواصل مركز السينما العربية نشاطه في المهرجانات الدولية والعالمية بالمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.

ويصاحب مركز السينما العربية 16 من شركائه ما بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية، وذلك في الجناح رقم 20 والمخصص لمركز السينما العربية.

شركاء مركز السينما

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالترتيب الأبجدي: شبكة راديو وتلفزيون العرب «السعودية»، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي «مصر»، سينما 70 «السعودية»، فيلم كلينك «مصر»، Greener Screen «الإمارات»، السينما العراقية «العراق»، وIEFTA «موناكو»، Lagoonie Film Production «مصر»، MAD Solutions «مصر- الإمارات- لشبونة» والشركتين التابعتين لها MAD Distribution وMAD Celebrity، مهرجان مالمو للسينما العربية «السويد»، مؤسسة Neom «السعودية»، Pan East Media «الأردن»، The Imaginarium Films «الأردن»، The Latin Arab International Film Festival «الأرجنتين».

5 جوائز مادية وعينية لدعم صناعة السينما في العالم

وفي إطار سوق المشاريع بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الثانية، يقدم مركز السينما العربية وشركاؤه 5 جوائز مادية وعينية لدعم صناعة السينما في العالم العربي، حيث يقدم مركز السينما العربية دعوتين لاثنين من المنتجين للمشاركة في روتردام لاب لعام 2023، وتقدم شبكة راديو وتلفزيون العرب «ART» جائزتين الأولى بقيمة 50 ألف دولار لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، والثانية 50 ألف دولار لمشروع غير سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، كما تقدم شركة MAD Solutions منحة توزيع وتسويق في العالم العربي قدرها 50 ألف دولار.

ويحضر شركاء مركز السينما العربية خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي سواء من خلال المسابقات والبرامج الموازية أو من خلال فعاليات سوق البحر الأحمر، حيث يشارك ثلاثة أفلام في المسابقة الرسمية للمهرجان هما جنائن معلقة من توزيع شركة فيلم كلينك، وفيلمين من توزيع MAD Solutions، هما حديد، نحاس، بطاريات ونزوح.

وفي قسم اختيارات عالمية يشارك فيلم علم من توزيع شركتي MAD Solutions وLagoonie Film Production، وفيلمي تحت الشجرة والمحگور ما كي بكيش من توزيع شركة MAD Solutions.

وفي مسابقة سينما السعودية الجديدة للأفلام القصيرة يشارك فيلم كبريت، وفيلم تجربة أداء، والفيلمان من توزيع شركة MAD Solutions.

ويشارك في معمل البحر الأحمر مشروعان من توزيع شركة MAD Solutions هما يونان إخراج أمير فخر الدين «ألمانيا، فلسطين، فرنسا، إيطاليا، سوريا»، والمرهقون إخراج عمرو جمال «اليمن/ السودان/ المملكة العربية السعودية» أما على مستوى الفعاليات فتشارك المنتجة رولا نصر في لجنة تحكيم سوق المشاريع. كما يشارك كل من كل علاء كركوتي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions، وكريستيان مورو من The Latin Arab International Film Festival في برنامج جلسات التشبيك ضمن قسم التوزيع السينمائي، بينما تشارك المنتجة شاهيناز العقاد في قسم الإنتاج.