مركز السينما العربية ينطلق في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

ينطلق مركز السينما العربية للسنة السادسة على التوالي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تشهد دورته الـ78 تواجداً مكثفاً لصناعة السينما العربية، بالإضافة إلى تواجد 10 من شركاء مركز السينما العربية.

مركز السينما في مهرجان فينيسيا

الشركاء الذين يصحبون مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالترتيب الأبجدي: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام «الأردن»، جيميناي إفريقيا «مصر»، راديو وتليفزيون العرب ART «السعودية»، روتانا «السعودية ومصر»، فيلم كلينك «مصر»، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي «مصر»، مهرجان الجونة السينمائي «مصر»، Lagoonie Film Production «مصر»، MAD Solutions «مصر والإمارات»، The Imaginarium Films «الأردن».

ويشارك في فعاليات المهرجان 4 أفلام عربية، ففي قسم آفاق، ينافس فيلم أميرة للمخرج محمد دياب، وهو من إنتاج فيلم كلينك بالمشاركة مع The Imaginarium Films، ويتعاون في توزيعه MAD Solutions وLagoonie Film Production، وفي قسم آفاق إكسترا يشارك فيلم كوستا برافا لبنان للمخرجة مونيا عقل، كما يُعرض خارج المسابقة فيلمان، مملكة الصمت للمخرجة السورية ديانا الجيرودي، والفيلم القصير لا ترتاح كثيراً للمخرجة اليمنية شيماء التميمي.

وضمن ورشة فاينال كات فينيسيا، سوف تمنح MAD Solutions جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي إلى واحد من مشروعات الأفلام العربية المنافسة في الفعاليات، كما يقدم مهرجان الجونة جائزة نقدية قدرها خمسة آلاف دولار بالإضافة إلى مشاركة مشروع الفيلم في منصة الجونة السينمائية.

حلقة نقاشية بعنوان الاساليب الجديدة لتمويل الأفلام

وينظم مركز السينما العربية خلال المهرجان حلقة نقاشية بعنوان «الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي»، يشارك فيها مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية، ويبحثون في أهم اتجاهات وطرق التمويل السينمائي في العالم العربي. تُقام الحلقة النقاشية يوم الإثنين 6 سبتمبر، الساعة 5 مساءً، ويشارك فيها واين بورغ المدير الإداري في NEOM، وستيفن ستراشان مفوض إدارة الأفلام في فيلم العلا، وعاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة The Imaginarium Films، وعدلي توما رئيس مجلس إدارة Gemini Africa، ويدير النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية وMAD Solutions.

وسوف يتبع الحلقة النقاشية حفل استقبال لـGemini Africa بالتعاون مع مركز السينما العربية، سوف يتم من خلالها الإعلان عن مستجدات متعلقة بالنشاط السينمائي لـGemini Africa.

بالإضافة إلى ذلك، يطلق مركز السينما العربية العدد الجديد من مجلة السينما العربية، الذي يسلط الضوء على قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأفلام العربية المشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى، واستعراض لنشاط السينما العربية منذ بدء الوباء حتى الآن.