مجلس النواب اللبناني يدعو الأعضاء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الخميس المقبل

وجّه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، دعوة لأعضاء المجلس النيابي، لحضور جلسة عامة في الحادية عشرة صباح الخميس المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ثامن جلسة للبرلمان اللبناني

وتعد الجلسة هي الثامنة المخصصة لهذا الغرض منذ انعقاد أول جلسة في 29 سبتمبر الماضي، حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ ذلك الحين، لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة للفوز بمنصب الرئاسة.

قانون فوز الرئيس بالمنصب

وينص الدستور اللبناني، على أن يفوز بمقعد الرئاسة من يحصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، بواقع 86 عضوًا من بين 128، في الجولة الأولى، على أن تُعقد جولة ثانية للانتخابات خلال نفس الجلسة إذا لم يفز أحد من الجولة الأولى، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على 65 صوتًا فقط.