«جيهان» و«منى» فتاتان تبدعان في صناعة أحذية على الطراز الفرعوني (فيديو)

نجحت فتاتان مصريتان «جيهان ومنى» في تصنيع أحذية جديدة على الطراز الفرعوني، بحسب ما أكدوه خلال لقائهما مع جاسمين طه زكي وشيرين عفت في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc».

البداية كانت عندما تقابلت «منى» مع «جيهان» في إحدى الشركات، إذ عملا في قسم التصميم وقررا عام 2015 تقديم «براند» خاص لهما، وتوصلا في النهاية لتقديم أحذية تنتمي للتراث المصري.

وقالت «منى» إنها وجدت أن التراث مرتبط بارتداء «الٌبلغة» ونجحوا في تقديمها بشكل تراثي وربطها بارتداء «البلغة» واستغرقا عامين في دراسة مشكلاتها ومتطلباتها ونجحوا في طرح منتجاتهم نهاية عام 2019، مشيرة إلى أنهما قدما منتجات «البٌلغة» مصنوعة من جلد الجنوب، ويجرى دباغة الجلود بشكل يدوي وبمنتجات طبيعية تنتمي للبيئة والتراث المصري.

برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، الثالثة عصرا، وتقدمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.