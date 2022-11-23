مسرح «8 الصبح» يعرض أغاني التراث بعزف وغناء شباب واعد.. الفن الجميل

قال أحمد أيمن مطرب، إن الغناء هوايتة التي أحبها منذ الطفولة، إذ أكتشف حبه للغناء عام 2015 عندما قامت والدته بالاشتراك له بقصر الثقافة، ثم التحق بمدرسة الإنشاد الخاصة بالشيخ محمود التهامي، وتخرج منها واشترك بمسابقة بالأوبرا، معربًا عن آماله في تحويل الهواية إلى الغناء الاحترافي، ويقدم الفن الجميل.

عزف القانون عن طريق الصدفة

وأضاف أحمد صابر، عازف القانون في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن عزفه للقانون جاء عن طريق الصدفة رغم كونه يمارس العزف منذ فترة طويلة، فخلال مشاركته لفرقة نغم للوتريات كان يعزف على آلة الجيتار، إلا أن احتياج الفرقة لعازف قانون قبل حفلة لعزف «صولو»، معين فقام بالعزف عليه ووجد حب وشغف بالعزف على آلة القانون، موضحًا أن آلة القانون مازال لها وجود رغم تنوع الأغاني الموجودة حاليًا.

فريق كورال ليالينا من الشباب الواعد

وأوضح «صابر»، أنه بالاشتراك مع مجموعة واعدة من الشباب أطلقوا فريق كورال ليالينا منذ العام الماضي، لافتًا إلى أن الفريق بدأ أولى خطواته نحو النجاح ولاقى القبول من الجمهور، ويتوقع أن يكون له دور بالساحة الغنائية قريبًا.