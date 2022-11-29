وزير الطاقة اللبناني يتوجه للقاهرة للمشاركة في فعاليات الدورة الـ14 للمجلس العربي للمياه

توجه وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، إلى القاهرة لحضور الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه في جامعة الدول العربية، إذ يترأس لبنان المجلس لمدة سنة في دورته الثالثة عشرة، وسيُسلم الوزير فياض رئاسة المجلس الى نظيره الليبي، كما سيشارك في المؤتمر العربي الرابع للمياه، تحت عنوان «الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام».

إيجاد منصة فاعلة

وأكد فياض -في تصريحات اليوم الثلاثاء- أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد منصة فاعلة لأصحاب العلاقة من الدول والمنظمات وصناع القرار والخبراء والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لمناقشة الجوانب المختلفة للأمن المائي العربي، والعمل سويًا لوضع حلول لأبرز التحديات والخروج بتوصيات قادرة على إحراز تقدم في هذا المجال من خلال رفع الوعي بشأن تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وانعكاساتها على خدمات المياه والصرف الصحي، واستعراض تداعيات هذه التحديات على الحياة اليومية للشعوب العربية، وعلى القدرة على تحقيق التنمية، ومدى تأثيرها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

تبادل الخبرات العربية

ويسعى وزير الطاقة اللبناني، إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات متكاملة نحو تنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمن المائي العربي، من خلال تبادل المعرفة، وتطوير حلول فعالة، وإدخال تقنيات جديدة، وحلول ذكية لتحقيق الإدارة المستدام والمتكاملة للموارد المائية.