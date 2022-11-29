مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: روسيا تبحث عن شركاء جدد بدلا من الغرب

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا بدأت في البحث عن شركاء جدد ودول بديلة للدول الأوروبية والغربية، والقيادة الروسية كانت تعلم مسبقًا أن الغرب سيفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي تحت أي ذريعة، ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إحدى المناسبات الرسمية.

وأضاف «مشيك» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن بداية أزمة الغرب والدول الأوروبية مع موسكو تحديدًا في 2014، بعد ضم روسيا القرم، وفرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي، لكنها مع الوقت أصبحت بلا قيمة.

تشكيل خط آمن وممر لتصدير الغاز الروسي

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحديث حول الاتفاق الروسي مع أوزباكستان وكازخستان، لتشكيل خط آمن وممر لتصدير الغاز الروسي، هو تأكيد أن هذه الدول هي دول سوفيتية سابقة، وتعود إلى القرار الروسي وبحاجة إليها، نظرًا لأنها تستورد منها العديد من المواد والبضائع، بالإضافة إلى أن الأيادي العاملة لهذه الدول تعمل على الأراضي الروسية، وهذا عنصر مهم في الاتفاقية.