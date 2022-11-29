مدبولي يوجّه باستمرار التنسيق لتوفير التمويل اللازم لاستيراد منتجات البترول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي البترول والمالية، والعمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية ـ الأوكرانية.

توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية.

زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة

من جانبه، استعرض وزير البترول، جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنّ العمل جار وفق منظومة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّ الاجتماع شهد استعراض التحديات التي يواجهها هذا القطاع، في ظل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والجهود المبذولة من قطاع البترول لمواجهتها.