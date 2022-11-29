صحفية صينية لقناة القاهرة الإخبارية: بكين تدعو لإخلاء شبه جزيرة كوريا من الأسلحة النووية

قالت ياي شين هوا، الكاتبة الصحفية من بكين، إن الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصين، وإن حدوث الفوضى والصراع غير مفيد في هذه المنطقة، لافتة إلى أن «بكين» تدعو دائمًا إلى إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية والحفاظ على السلام والاستقرار وحل القضايا من خلال الحوار والتشاور.

الصين لم تقبل امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية

وأضافت «شين»، في مداخلة لها عبر «سكايب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الصين لم تقبل امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، كما تعارض امتلاك كوريا الجنوبية للأسلحة، وبذلت جهودًا كبيرة لنزع السلاح النووي، وإنشاء آلية للسلام والأمن في الجزيرة، فضلا عن دفعها لإجراء محادثات ثلاثية للوصول إلى حلول بين جميع الأطراف.

وأوضحت، أنه «عندما نتحدث عن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، يجب أن نذكر ما أدى إلى ذلك»، مشيرة إلى أن المناورات والتدريبات العسكرية التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، أدى إلى إطلاق بيونج يانج للصواريخ.

وشددت الكاتبة الصحفية الصينية على أن الصين ترى أنه يجب على الأطراف المعنية تجنب تصعيد التوتر بشبه الجزيرة وتجنب الأزمات.