مراسل القاهرة الإخبارية في برلين: اجتماع وزراء عدل مجموعة السبع الأول من نوعه

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية في برلين، إن اجتماع مجموعة السبع اليوم على مستوى وزارء العدل، أول اجتماع من نوعه.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وزير العدل الألماني كان موجودا في العاصمة الأوكرانية كييف، واطلع عن طريق عمدة مدينة كييف على بعض جرائم القوات الروسية حسب الشهادات التي حصلت عليها الدول السبع».

ملاحقة الجرائم التي وقعت على الأراضي الأوكرانية

وتابع: «عندما عاد إلى برلين تواصل مع مجموعة السبع لتنظيم هذه القمة الأولى من نوعها قبل أن تنتهي ألمانيا من رئاسة الدورة الحالية، واتفق الوزراء في القمة التي حضرها وزير العدل الأوكراني، وممثل عن المحكمة الجنائية الدولية اتفقوا على ضرورة ملاحقة الجرائم التي وقعت على الأراضي الأوكرانية».

إنشاء محكمة خاصة للجرائم الروسية في أوكرانيا

واستطرد أنه خلال اجتماع اليوم، وزير العدل الأوكراني، طالب بضرورة إنشاء محكمة خاصة للجرائم الروسية في أوكرانيا، وكان هناك تجاوب محدود وهم في مرحلة بحث هذا الطلب.