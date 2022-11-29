إصابة وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي

أصيبت غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ؛ في حادث مروري على رافد الطريق الدولي الساحلي، «كفر الشيخ - بلطيم»، لتدفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

البداية عندما استقبل اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، إثر تعرضها لحادث مروري على رافد الطريق الدولي الساحلي، «كفر الشيخ - بلطيم»، وذلك عقب تعرضها لحادث تصادم.

حادث تصادم على رافد الطريق الدولي

فيما أعلنت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقيها بلاغاً بوقوع حادث تصادم على رافد الطريق الدولي الساحلي، ليتبين إصابة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، وعقب ذلك انتقلت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى المستشفى العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للمهندسة غادة أبو كيلة، موجهة بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لها حتى تماثلها للشفاء التام.

وبحسب مصدر طبي، فإن وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أُصيبت بكدمات وسحجات، وحالتها مستقرة، ويجرى عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لها، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.